Максим Степанов обратился к мэрам городов, в которых ухудшается ситуация с коронавирусом. Он призвал чиновников не ждать указаний правительства, а одобрять решение самостоятельно.

Что заявил Степанов

По словам министра здравоохранения, местные власти не должны ждать формального введения красной зоны, а сами усиливать карантин.

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Чиновник отметил, что с таким предложением он уже обратился к мэру Львова Андрею Садовому. Ведь ситуация с коронавирусом на Львовщине ухудшается, а регион приближается к красной зоне.

Сейчас важно ввести, и это может сделать местное самоуправление, соответствующие ограничительные меры, которые не будут очень сильно бить по экономике, но и будут останавливать COVID-19,

– заявил Степанов.

Как местные власти могут усилить карантин

Перевести учеников 5 – 11 классов на дистанционное обучение.

Ввести каникулы для школьников.

Усиленно контролировать действующий карантин.

"Эти все вещи могут уменьшить темпы роста", – заметил министр.

Карантин в Украине: главное

Сейчас красная зона действует в 4 областях – Ивано-Франковской, Закарпатской, Житомирской и Черновицкой.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что вскоре в нее могут попасть Киев и еще 9 областей.

Ранее чиновника говорил, что в случае, если большинство областей будут "красными", то Украину ждет третий локдаун.



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