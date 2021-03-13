Степанов призвал города не ждать красную зону, а самим усиливать карантин
Максим Степанов обратился к мэрам городов, в которых ухудшается ситуация с коронавирусом. Он призвал чиновников не ждать указаний правительства, а одобрять решение самостоятельно.
Источник:"Свобода слова Савіка Шустера"
Что заявил Степанов
По словам министра здравоохранения, местные власти не должны ждать формального введения красной зоны, а сами усиливать карантин.
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Чиновник отметил, что с таким предложением он уже обратился к мэру Львова Андрею Садовому. Ведь ситуация с коронавирусом на Львовщине ухудшается, а регион приближается к красной зоне.
Сейчас важно ввести, и это может сделать местное самоуправление, соответствующие ограничительные меры, которые не будут очень сильно бить по экономике, но и будут останавливать COVID-19,
– заявил Степанов.
Как местные власти могут усилить карантин
- Перевести учеников 5 – 11 классов на дистанционное обучение.
- Ввести каникулы для школьников.
- Усиленно контролировать действующий карантин.
"Эти все вещи могут уменьшить темпы роста", – заметил министр.
Карантин в Украине: главное
- Сейчас красная зона действует в 4 областях – Ивано-Франковской, Закарпатской, Житомирской и Черновицкой.
- Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что вскоре в нее могут попасть Киев и еще 9 областей.
- Ранее чиновника говорил, что в случае, если большинство областей будут "красными", то Украину ждет третий локдаун.
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