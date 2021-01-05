Сейчас в Украине слишком низкий уровень тестирования на коронавирус. Этого недостаточно для оценки реальной заболеваемости.

Возможности тестирования на COVID-19 в Украине превышают количество проведенных тестов в стране. Об этом во время брифинга 5 января рассказал глава Минздрава Максим Степанов, сообщает 24 канал.

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Возможности тестирования на коронавирус в Украине

Лаборатории Минздрава в настоящее время могут проводить не менее 55 тысяч тестов в сутки.

Кроме этого, есть лаборатории в больницах и даже в частных клиниках, тестирование в которых тоже может оплачивать Минздрав.

По словам Степанова, в целом в Украине сейчас можно проводить около 70 – 75 тысяч тестирований в сутки методом ПЦР.

Кроме тестов ПЦР, Минздрав ввел быстрое тестирование на антиген. Это быстрые тесты, которые дают результат буквально за 15 минут. В частности, такими тестами тестируют контактных лиц, которые находились в контакте с инфицированными людьми.

Но проблема в том, что украинцы стали значительно реже обращаться к врачам.

Максим Степанов “ Если у вас есть какие – либо симптомы ОРВИ, подчеркиваю – любые. Не только те, которые вы уже знаете о COVID-19, а любые симптомы ОРВИ, пожалуйста, обращайтесь к своему семейному врачу. Чтобы он сделал сбор биоматериала, или отправил на соответствующее тестирование, или сделал это быстрым тестом, которые у них есть ”.

Что делать, если врач отказывается делать тест на коронавирус

Если вам по какой-то причине отказывают в тестировании, обращайтесь на горячую линию Минздрава – 0 800 60 20 19.