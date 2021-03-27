Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что ситуация с коронавирусом еще несколько недель будет ухудшаться.

Ухудшение ситуации с распространением заболевания Минздрав связывает с распространением "британского" штамма коронавируса.

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Максим Степанов отметил, что Минздрав в течение двух-трех недель прогнозирует рост новых случаев до 25 тысяч в сутки.

Когда мы прогнозируем, мы, конечно, прогнозируем увеличение. В конечном случае, по нашим расчетам, мы можем выйти на 25 тысяч заболеваний в день,

– заявил глава Минздрава.

По его словам, третья волна коронавируса сопровождается новым штаммом коронавируса, который является более агрессивным, чем другие.

"Тяжелый период будет у нас впереди, потому что еще две-три недели мы будем расти по разным регионам. Потому что третья волна сопровождается "британским" штаммом коронавируса, он помолодел, втрое больше людей им заражаются, уменьшенный инкубационный период. Очень много тяжелых больных", – добавил он.

К слову, за минувшие сутки, 26 марта, в Украине зафиксировали 17 424 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии заболел 1 632 131 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1 407), Одесской (1 282), Киевской (1 273) И Днепропетровской (1 171) областях и г. Киеве (1 226).



План вакцинации украинцев / источник: Минздрав / инфографика 24 канала