Заболеваемость коронавирусом в Украине набирает обороты. Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что суточное количество больных COVID-19 в Украине будет расти следующие 10 дней.

В эфире "Право на власть" на 1+1 Максим Степанов заявил, что суточное количество больных коронавирусом в Украине может вырасти до 30 тысяч. И здесь не обошлось без "британского" штамма коронавируса.

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Он добавил, что в Минздраве прогнозировали такой рост во время третьей волны.

Максим Степанов "Мы ожидаем в течение недели – 10 дней, что будем еще расти в рамках до 25-30 тысяч... В том числе за счет "британского штамма", который является достаточно тяжелым, им больше людей заражается".

При этом министр отметил, что Украина не движется по "итальянскому сценарию". Потому что кризис в Италии наступил в начале пандемии и медицинская система не выдержала бы при количестве больных 5 – 6 тысяч в сутки.

А сейчас в Украине уже около 20 тысяч больных в день. Адаптивный карантин помогает, но есть области, в которых есть проблемы с кислородом.

Ситуация с коронавирусом в Украине: