Степанов прогнозирует до 30 тысяч больных в сутки в Украине в ближайшее время
Заболеваемость коронавирусом в Украине набирает обороты. Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что суточное количество больных COVID-19 в Украине будет расти следующие 10 дней.
Источник:24 канал
В эфире "Право на власть" на 1+1 Максим Степанов заявил, что суточное количество больных коронавирусом в Украине может вырасти до 30 тысяч. И здесь не обошлось без "британского" штамма коронавируса.
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Он добавил, что в Минздраве прогнозировали такой рост во время третьей волны.
Максим Степанов
"Мы ожидаем в течение недели – 10 дней, что будем еще расти в рамках до 25-30 тысяч... В том числе за счет "британского штамма", который является достаточно тяжелым, им больше людей заражается".
При этом министр отметил, что Украина не движется по "итальянскому сценарию". Потому что кризис в Италии наступил в начале пандемии и медицинская система не выдержала бы при количестве больных 5 – 6 тысяч в сутки.
А сейчас в Украине уже около 20 тысяч больных в день. Адаптивный карантин помогает, но есть области, в которых есть проблемы с кислородом.
Ситуация с коронавирусом в Украине:
- За прошедшие сутки 7 апреля, в Украине обнаружили 19 419 новых больных коронавирусом. Больше всего пациентов зарегистрировали в Киеве, Харьковской и Львовской областях.
- За этот же период умерло 464 больных. Зато в больницы госпитализировали 5 092 человека.
- Темпы вакцинации неутешительны. В течение 7 апреля прививки получили 14 313 человек. С начала кампании первую дозу вакцины получили 334 576 граждан, а завершили вакцинацию (т.е. получили 2 дозы) – всего 2 человека.
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