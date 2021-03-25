Ни намека на связь, – Степанов прокомментировал смерти после вакцинации в Украине
Прививки против COVID-19 ни стали причиной смерти военной в Одесской области. Министр здравоохранения Максим Степанов в этом абсолютно уверен.
Источник:"Радио Свобода"
Он отметил, что страны Европы, Европейское медицинское агентство, Всемирная организация здравоохранения проверили вакцину AstraZeneca. И не установили никакой связи между ней и "какими-либо тромбозами".
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AstraZeneca и тромбозы не связаны
Глава министерства здравоохранения Украины подчеркнул, что не обнаружено "ни одного даже намека на связь между вакцинацией и смертью человека от каких-либо заболеваний сердечно-сосудистых".
Чем больше мы будем делать вакцинаций, тем большее количество людей в абсолютных цифрах будет, условно говоря, умирать,
– признал Максим Степанов.
И уточнил: "Если человек привился, а на следующий день у него случился инфаркт, потому что он имел серьезное сердечно-сосудистое заболевание – это же никак не связано".
Украинская военная в Одесской области умерла не из-за вакцинации
Министр рассказал, что лично общался с судмедэкспертом, который делал вскрытие умершей женщины. И тот человек ответственно заявил, "что нет даже намека на какие-либо тромбозы".
Да, это была острая сердечно-сосудистая недостаточность, которая привела к смерти человека,
– убежден Степанов.
Но в любом случае медики отслеживают и расследуют каждый случай смерти человека, умершего в течение 30 дней после вакцинации – "независимо от чего он умер".
Трагические случаи в Украине после вакцинации зафиксировали уже дважды
- В поселке Черноморское в Одесской области 23 марта умерла военнослужащая, которой несколько дней перед этим сделали прививку против коронавируса. Женщина имела хронические сердечно-сосудистые и другие сопутствующие заболевания, но противопоказаний для вакцинации у нее не было.
- В Черновцах 24 марта умер провизор аптеки военного госпиталя. Его вакцинировали против COVID-19 препаратом Covishield от AstraZeneca 15 марта. Погибший также имел тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие болезни.
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