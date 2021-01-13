Если китайская вакцина для Украины будет иметь эффективность менее 70%, производитель возместит все деньги. Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что для утверждения вакцины мировыми регуляторами, в частности ВОЗ, эффективность должна составлять более 50%.

Эффективность вакцины нужно оценивать уже на финальных стадиях. Об этом в эфире 24 канала сообщила народный депутат фракции "Голос" Ольга Стефанишина.

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Степанов провалил вакцинацию

По ее словам, сейчас есть только промежуточные оценки по вакцинации. Также большим вопросом остается, когда же Украина получит свою дозу.

Господин Степанов и министерство здравоохранения полностью провалили подготовку к процессу вакцинации и собственно вакцинацию,

– отметила Стефанишина.

Она отметила, что сейчас люди прививаются в почти 50 странах мира. В то же время Украина даже не знает, когда доставят вакцину и какой она будет.

Вакцины – безопасные

Нардеп отметила, что все вакцины, которые сейчас исследуют в мире и находятся на финальных стадиях испытаний, доказали свою безопасность.

Вернут ли деньги за вакцину

Процесс закупки вакцины, как отметила Стефанишина, вызывает много вопросов, поскольку именно между китайским производителем и Украиной есть фирма-прокладка, которая является эксклюзивным поставщиком этой вакцины. Поэтому нельзя знать даже реальную ее цену, она может быть в разы меньше.

Производство вакцины в Украине

Производство вакцины в Украине требует много финансовых ресурсов и времени, а у Украины его нет.

Конечно, это очень хорошо, если украинская компания когда-то сможет производить вакцину. Но наша задача, прежде всего, преодолеть COVID-19,

–сказала народный депутат.

Она также добавила: "Предприятие "Медзакупки Украины", которое отвечает за переговоры, дало несколько вариантов закупки вакцины для Министерства здравоохранения. Более того, Степанов начал мешать этим переговорам и в приказном порядке заставил все согласовывать с ним".

Отметим! Китайская вакцина от COVID-19 компании Sinovac на испытаниях в Бразилии показала эффективность в 78%. И именно договор о поставках этой вакцины заключила Украина. Первая партия количеством 700 тысяч доз должна прибыть уже в феврале.

Вакцинация в Украине: что известно

Комитет Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования 6 декабря 2020 года рекомендовал парламенту принять проект постановления "О Национальном плане вакцинации населения Украины против COVID-19".

Министерство здравоохранения предложило утвердить Национальный план на уровне приказа Минздрава, а не Кабинета Министров.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 18 декабря отметил, что основной целью Национального плана вакцинации от коронавируса является привитие 50% населения, то есть почти 21 миллиона человек.

Вакцинация в Украине / инфографика 24 канала