Максим Степанов заявил, что в Украине есть по меньшей мере еще 4 региона, в которых могут ввести карантин красной зоны. По его словам, это Закарпатская, Винницкая, Николаевская и Львовская области.

Глава Минздрава отметил, что в этих областях в настоящее время наблюдается существенное увеличение случаев заражения коронавирусом. Об этом он сообщил в эфире передачи "Право на власть".

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Беспокойство Минздрава вызывают 4 области

Беспокойство у Министерства здравоохранения вызывает высокий уровень госпитализации в Винницкой области.

В Минздраве также вынуждены обратить внимание на Николаевскую и Львовскую области – там показатель находится на "оранжевом" уровне.

Худшая ситуация сейчас в Закарпатской области, где заполняемость коек составляет 65%.

Максим Степанов размышляет над тем, чтобы отправить одного из своих заместителей для инспекции Закарпатья.

По динамике она ближе к тому, чтобы зайти в красный уровень эпидбезопасности,

– добавил министр.

В Украине могут ввести локдаун: что известно

Премьер-министр Денис Шмыгаль 4 марта заявил, что в Украине началась третья волна коронавируса. По его словам, вполне возможно, что правительство введет еще один локдаун.

В ЮНИСЕФ не исключают, что из-за ухудшения эпидемситуации через несколько недель в стране усилят карантинные ограничения.

Стоит отметить, что сейчас в Украине действует адаптивный карантин. С 24 февраля вся страна находится в оранжевой зоне.



Правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

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