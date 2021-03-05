Степанов назвал 4 области, в которых могут ввести карантин красной зоны
Максим Степанов заявил, что в Украине есть по меньшей мере еще 4 региона, в которых могут ввести карантин красной зоны. По его словам, это Закарпатская, Винницкая, Николаевская и Львовская области.
Источник:24 канал
Глава Минздрава отметил, что в этих областях в настоящее время наблюдается существенное увеличение случаев заражения коронавирусом. Об этом он сообщил в эфире передачи "Право на власть".
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Беспокойство Минздрава вызывают 4 области
- Беспокойство у Министерства здравоохранения вызывает высокий уровень госпитализации в Винницкой области.
- В Минздраве также вынуждены обратить внимание на Николаевскую и Львовскую области – там показатель находится на "оранжевом" уровне.
- Худшая ситуация сейчас в Закарпатской области, где заполняемость коек составляет 65%.
Максим Степанов размышляет над тем, чтобы отправить одного из своих заместителей для инспекции Закарпатья.
По динамике она ближе к тому, чтобы зайти в красный уровень эпидбезопасности,
– добавил министр.
В Украине могут ввести локдаун: что известно
- Премьер-министр Денис Шмыгаль 4 марта заявил, что в Украине началась третья волна коронавируса. По его словам, вполне возможно, что правительство введет еще один локдаун.
- В ЮНИСЕФ не исключают, что из-за ухудшения эпидемситуации через несколько недель в стране усилят карантинные ограничения.
- Стоит отметить, что сейчас в Украине действует адаптивный карантин. С 24 февраля вся страна находится в оранжевой зоне.
Правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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