Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в ближайшее время Украина получит новую партию вакцин против коронавируса. Прибудут препараты от AstraZeneca и Novavax.

Об этом министр заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде. По его словам, Украина в ближайшее время получит дополнительную партию вакцин.

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Когда Украина получит новые партии вакцин против коронавируса

Максим Степанов “1,5 миллиона доз AstraZeneca (CoviShield) ожидают отправления в Украину от Индийского института. Мы только ждем разрешения правительства Индии”.

Он добавил, что, кроме того в Украине ждут поставки вакцин Sinovac Biotech.

По предварительным договоренностям, мы также ждем поставки уже законтрактованной вакцины американской компании "Новавакс" – 10 млн доз, и индийской разработки Covaxin от Bharat Biotech,

– сообщил Степанов.

Что известно о вакцине AstraZeneca

Вакцину совместно разработали Оксфордский университет и британско-шведская компания AstraZeneca. В разных документах его можно найти под названиями ChAdOx1 nCoV-19 или AZD1222.

Вакцину от AstraZeneca вводят в два приема. Интервал между двумя дозами должен быть от четырех до 12 недель.

Препарат является "векторной" вакциной.

11 европейских стран за неделю приостановили использование вакцины AstraZeneca. Речь шла о вероятных побочных эффектах, в частности образовании тромбов.

На упреки разработчики вакцины от коронавируса AstraZeneca заверили в безопасности препарата.

ВОЗ рекомендовала продолжить вакцинацию этим препаратом.

Европейское агентство лекарственных средств признало вакцину AstraZeneca безопасной и эффективной.



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