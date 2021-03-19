Степанов рассказал, когда в Украину прибудут новые партии вакцины против коронавируса
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в ближайшее время Украина получит новую партию вакцин против коронавируса. Прибудут препараты от AstraZeneca и Novavax.
Источник:24 Канал
Об этом министр заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде. По его словам, Украина в ближайшее время получит дополнительную партию вакцин.
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Когда Украина получит новые партии вакцин против коронавируса
Он добавил, что, кроме того в Украине ждут поставки вакцин Sinovac Biotech.
По предварительным договоренностям, мы также ждем поставки уже законтрактованной вакцины американской компании "Новавакс" – 10 млн доз, и индийской разработки Covaxin от Bharat Biotech,
– сообщил Степанов.
Что известно о вакцине AstraZeneca
- Вакцину совместно разработали Оксфордский университет и британско-шведская компания AstraZeneca. В разных документах его можно найти под названиями ChAdOx1 nCoV-19 или AZD1222.
- Вакцину от AstraZeneca вводят в два приема. Интервал между двумя дозами должен быть от четырех до 12 недель.
- Препарат является "векторной" вакциной.
- 11 европейских стран за неделю приостановили использование вакцины AstraZeneca. Речь шла о вероятных побочных эффектах, в частности образовании тромбов.
- На упреки разработчики вакцины от коронавируса AstraZeneca заверили в безопасности препарата.
- ВОЗ рекомендовала продолжить вакцинацию этим препаратом.
- Европейское агентство лекарственных средств признало вакцину AstraZeneca безопасной и эффективной.
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