Таку заяву у ефірі одного з українських телеканалів зробив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, власне про 42 мільйони доз Україна домовилася та вже за них заплатила.

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Степанова підкреслив, що Україна разом із COVAX законтрактувала 42 мільйони доз вакцин. Тобто, є підписані контакти та упродовж проточного 2021 року слід очікувати на поставки.

Але нам потрібно ще щонайменше 5 мільйонів доз. У нас є відповідні пропозиції, зокрема від Serum Institute, щодо збільшення доз вакцин Novavax, і також є пропозиція щодо Sinovac. Зараз вирішуємо щодо термінів постачання,

– зауважив очільник МОЗ.

Зверніть увагу Степанов пообіцяв 500 тисяч доз вакцини Pfizer упродовж 2 тижнів

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