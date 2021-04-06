Глава Минздрава Максим Степанов рассказал о том, возможно ли сформировать коллективный иммунитет против коронавирусной инфекции в Украине в 2021 году. По его словам, в течение недели Украина может законтрактовать еще 10 миллионов доз вакцин.

По словам Степанова, в течение 2021 в Украине должны вакцинировать подавляющее большинство населения для того, чтобы был сформирован коллективный иммунитет.

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В Украине в целом насчитано 34 миллиона взрослого населения, которое следует вакцинировать. Глава Минздрава пояснил, что страна достигнет коллективного иммунитета, когда будет привито около 70% из этого количества людей.

Когда мы говорим о коллективном иммунитете, то он начнет формироваться от 60-70% привитых граждан. От 34 миллионов, скажем, 70% – это около 24 миллиона граждан. Далее относительно наших мощностей. На сегодня, даже если мы привлечем не все мощности, а 30% кабинетов прививки, которые есть в стране... Мы в состоянии делать около 6 миллионов прививок в месяц,

– заявил Максим Степанов.

Министр пояснил, что если в Украине будут привлечены все кабинеты прививок – будет осуществлено около 13,5 миллиона прививок в месяц.

"Это наши мощности в достаточно спокойном режиме", – добавил он.

Также Максим Степанов напомнил, что по состоянию на 5 апреля Украиной законтрактовано 22 миллиона доз вакцин (14 миллионов – прямые контракты, 8 миллионов – COVAX).

Я думаю, что в ближайшие дни мы объявим о контракте еще не менее 10 миллионов доз вакцин. И мы говорим именно о тех вакцинах, которые согласно контрактам, должны поступить в течение 2021 года!

– заявил глава Минздрава.

Как записаться на вакцинацию / Инфографика 24 канала