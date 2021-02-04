Министр здравоохранения Максим Степанов выехал в Запорожье, где в инфекционной больнице ночью на 4 февраля произошел пожар. В результате которого умерли 4 человека, еще 2 получили серьезные повреждения.

Источник: фейсбук Максима Степанова

По словам главы Минздрава, причины возгорания корпуса выясняют правоохранители. Сейчас Максим Степанов выразил соболезнования семьям и близким пострадавших.

Внимание Новые детали пожара в запорожской больнице: погибла медик и трое пациентов – фото, видео

Глубокие соболезнования семьям и близким. Четыре человека погибли в результате пожара на территории второй областной инфекционной больницы в городе Запорожье. Еще два человека получили повреждения и семь эвакуированы – рядом с ними родные и врачи,

– написал министр.

Коротко о пожаре в запорожской больнице

Источник: Запорожская ОГА

Всего в больнице находились 29 человек, 10 – в реанимации. К сожалению, врач и трое пациентов погибли.

Погибшим было 91, 76, 64 и 26 лет. Председатель ОГА Александр Старух отметил, что при воспламенении эти пациенты проходили процедуру искусственной вентиляции легких.

Предварительная причина смерти – отравление угарным газом.

Еще двое медиков получили серьезные повреждения.

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что из-за пожара уже открыли уголовное производство.

Уже допросили 5 человек. Следствие продолжается.

Пожар в инфекционной запорожской больнице / видео ГСЧС