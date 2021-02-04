Степанов срочно выехал в Запорожье, где пожар в больнице унес 4 жизни
Министр здравоохранения Максим Степанов выехал в Запорожье, где в инфекционной больнице ночью на 4 февраля произошел пожар. В результате которого умерли 4 человека, еще 2 получили серьезные повреждения.
Источник: фейсбук Максима Степанова
По словам главы Минздрава, причины возгорания корпуса выясняют правоохранители. Сейчас Максим Степанов выразил соболезнования семьям и близким пострадавших.
Внимание Новые детали пожара в запорожской больнице: погибла медик и трое пациентов – фото, видео
Глубокие соболезнования семьям и близким. Четыре человека погибли в результате пожара на территории второй областной инфекционной больницы в городе Запорожье. Еще два человека получили повреждения и семь эвакуированы – рядом с ними родные и врачи,
– написал министр.
Коротко о пожаре в запорожской больнице
Источник: Запорожская ОГА
- Всего в больнице находились 29 человек, 10 – в реанимации. К сожалению, врач и трое пациентов погибли.
- Погибшим было 91, 76, 64 и 26 лет. Председатель ОГА Александр Старух отметил, что при воспламенении эти пациенты проходили процедуру искусственной вентиляции легких.
- Предварительная причина смерти – отравление угарным газом.
- Еще двое медиков получили серьезные повреждения.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что из-за пожара уже открыли уголовное производство.
- Уже допросили 5 человек. Следствие продолжается.
Пожар в инфекционной запорожской больнице / видео ГСЧС
Поделиться новостью