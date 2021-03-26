Максим Степанов заявил, что медицинские учреждения Укрзализныци в Киеве обязаны принимать зараженных коронавирусом. На это больницам уже выделили 60 миллионов гривен.

Глава Министерства здравоохранения Степанов отметил, что речь идет о медучреждениях, которые заключили договоры с Национальной службой здоровья Украины.

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Начиная с ноября, больницы Укрзализныци получили фактических выплат 60 миллионов гривен. Но 24 марта три медучреждения Киева не приняли больных COVID-19,

– подчеркнул Степанов.

По словам чиновника, этот случай недопустим. Такой прецедент дает Минздраву право обращаться в правоохранительные органы.

Степанов отметил, что по состоянию на 24 марта все киевские больницы Укрзализныци должны принять по 50 инфицированных COVID-19. С 2 апреля эта цифра должна вырасти до 100.

Однако по состоянию на 26 марта в больнице № 1 выделили 6 коек, в больнице № 3 – 120, а больница № 2 вообще не предоставила данных.

Реакция Укрзализныци

В Укрзализныце уже прокомментировали досадный инцидент.

Там заявили, что провели с руководителями больниц разъяснительную работу.

Кроме того, в УЗ пообещали, что в дальнейшем такие инциденты не будут случаться.

Обратите внимание! За сутки 25 марта в Киеве зафиксировали рекордное число зараженных – положительный тест на коронавирус получили 1 164 человека.