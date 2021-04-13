Максим Степанов заявил, что Украина вышла на пик третьей волны коронавируса. По его словам, эпидемическая ситуация в стране начала стабилизироваться.

Министр здравоохранения отметил, что улучшения наблюдают во всех областях. Об этом он сообщил во время брифинга 13 апреля.

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Мы вышли на пик заболеваемости, на пик третьей волны. Сейчас постепенно ситуация начала стабилизироваться. Мы уже это видим по всем регионам,

– сказал глава Минздрава.

Максим Степанов объяснил, что на прошлой неделе зафиксировали на 2 тысячи меньше случаев госпитализаций больных, чем семью днями ранее. Также уменьшилось количество вызовов медиков скорой помощи.

Обратите внимание! В НАН 30 марта обнародовали прогноз, согласно которому, пик третьей волны COVID-19 в Украине ждали в течение следующих одной – двух недель.

Ситуация с коронавирусом в Украине: кратко

По состоянию на 13 апреля COVID-19 диагностировали у 1 872 785 жителей Украины.

За минувшие сутки инфекцию обнаружили у 11 680 человек.

Умерли от осложнений инфекции 457 пациентов.



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