Ситуация начала стабилизироваться, – Степанов сообщил о пике третьей волны COVID-19 в Украине
Максим Степанов заявил, что Украина вышла на пик третьей волны коронавируса. По его словам, эпидемическая ситуация в стране начала стабилизироваться.
Источник:24 канал
Министр здравоохранения отметил, что улучшения наблюдают во всех областях. Об этом он сообщил во время брифинга 13 апреля.
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Мы вышли на пик заболеваемости, на пик третьей волны. Сейчас постепенно ситуация начала стабилизироваться. Мы уже это видим по всем регионам,
– сказал глава Минздрава.
Максим Степанов объяснил, что на прошлой неделе зафиксировали на 2 тысячи меньше случаев госпитализаций больных, чем семью днями ранее. Также уменьшилось количество вызовов медиков скорой помощи.
Ситуация с коронавирусом в Украине: кратко
- По состоянию на 13 апреля COVID-19 диагностировали у 1 872 785 жителей Украины.
- За минувшие сутки инфекцию обнаружили у 11 680 человек.
- Умерли от осложнений инфекции 457 пациентов.
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