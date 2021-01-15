Закупать вакцины против коронавируса Украина будет через специального оператора – международную компанию Crown Agents. Это подтвердил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

Сотрудничество с посредником в закупке вакцин – будет

В эфире одного из украинских телеканалов 14 января журналисты спросили у министра здравоохранения, действительно ли Украина будет покупать вакцины против COVID-19 через компанию Crown Agents. На этот вопрос Максим Степанов ответил утвердительно, пишет 24 канал.

Обратите внимание Лузеры и страна третьего мира: вице-спикер раскритиковала Кабмин за провал закупки вакцин

Обратите внимание, что услуги посредника Crown Agents не бесплатны – компания забирает процент (от 4,5% до 5%) от суммы контракта.

Но несмотря на это, по словам главы Минздрава, сотрудничество с международным оператором Crown Agents начнется в ближайшее время.

Минздрав настаивает, что "Медзакупивли" неэффективны

Максим Степанов также сказал о том, что – по его мнению – покупать вакцины Украина должна через соответствующую украинскую структуру. Однако с этим есть проблемы.

К большому сожалению, то предприятие, которое у нас есть – ГП "Медзакупивли" – неэффективно проработало в течение 2020 года,

– считает Степанов.

Напомним, между министерством и "Медзакупивлями" недавно разгорелся скандал именно из-за закупки вакцин против коронавируса:

В госпредприятии говорят, что Степанов единолично определил поставщика вакцины , а закупил ее значительно дороже, чем мог бы, еще и при посредничестве фирмы-прокладки.

В Минздраве же считают, что в "Медзакупивлях" своими заявлениями только ухудшают ситуацию в переговорах о получении Украиной вакцины против коронавируса.



Запланированные в Украине этапы вакцинации / Инфографика 24 канала