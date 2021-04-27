Максим Степанов заявил, что все происходит согласно государственному плану вакцинации. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода Слова".

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В то же время глава Минздрава опроверг слухи о том, что препарат компании Pfizer в Украине распределяется не по назначению. По его словам, эту вакцину у нас получают граждане, которые находятся в специализированных заведениях, а именно:

психоневрологических интернатах;

гериатрических интернатах;

домах престарелых.

Кроме этого, прививку Pfizer получают социальные работники и спасатели.

Вакцинируются этой вакциной все люди, которые там (в спецучреждениях – 24 канал) находятся, включая персонал и пациентов, социальные работники. Также этой вакциной прививаются все работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям,

– резюмировал министр.

Что известно о вакцине Pfizer: кратко

По последним данным, эффективность препарата против легкой формы коронавируса составляет 91,3%. Против тяжелой – 100%. Также важно, что она эффективна против "южноафриканского" штамма.

Действующее вещество препарата – мРНК. Это молекула, которая учит клетки производить коронавирусные белки, которые необходимы для формирования иммунитета.

Всего Украина должна получить 10 миллионов доз этой вакцины.

Сейчас она считается самой эффективной и безопасной.



​План вакцинации от коронавируса / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала