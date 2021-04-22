Глава Минздрава заявил в эфире одного из украинских телеканалов, что отдельные дозы вакцины против коронавирусной инфекции могли быть испорчены по техническим причинам.

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Максим Степанов отметил, что некоторые дозы действительно могли быть испорчены по каким-то техническим моментам.

Но таких вещей – утилизации остаточных доз – не было,

– заявил он.

Министр также напомнил, что в Украине больше не вакцинируют общественных деятелей остаточными дозами, а приоритетны только группы риска.

Утилизация остаточных доз: что об этом известно

Источник: Виктор Ляшко для "Украинской правды"

В марте в Украине стало известно, что медики утилизировали примерно 199 доз вакцины против COVID-19 AstraZeneca. Как сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, около 200 доз препарата CoviShield не использовали из-за повреждения флаконов.

В феврале 2021 года врач-инфекционист из Черновицкой областной больницы Ольга Кобевко рассказала, что медикам приходится утилизировать неиспользованные дозы вакцины против коронавируса.

Источник: телеканал "Дом"

Откуда берутся "остаточные дозы"

Один флакон с вакциной Covishield (AstraZeneca) содержит 10 доз препарата. После вскрытия флакона вакцину можно использовать в течение 6 часов. Однако, если в течение этого времени не ввели вакцину, она становится непригодной для применения.



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