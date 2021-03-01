Максим Степанов 1 марта вакцинировался против коронавируса. Министру здравоохранения сделали прививку препаратом Covishield.

Детали вакцинации Степанова

Перед вакцинацией министру задали ряд вопросов относительно состояния его здоровья. В частности о последней вакцинации и аллергических реакциях.

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Далее чиновнику померили артериальное давление и температуру тела. После такого медицинского осмотра Степанову сделали прививку. Этот процесс на камеру снимали журналисты.

По-моему, лучше, чем до вакцинации. Спасибо вам большое,

– сказал министр.

После прививки глава Минздрава 30 минут должен пробыть в соседнем помещении, чтобы проследить за реакцией организма на препарат.

Смотрите видео вакцинации Степанова:

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