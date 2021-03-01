Степанов вакцинировался против коровируса: видео
Максим Степанов 1 марта вакцинировался против коронавируса. Министру здравоохранения сделали прививку препаратом Covishield.
Источник:24 канал
Детали вакцинации Степанова
Перед вакцинацией министру задали ряд вопросов относительно состояния его здоровья. В частности о последней вакцинации и аллергических реакциях.
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Далее чиновнику померили артериальное давление и температуру тела. После такого медицинского осмотра Степанову сделали прививку. Этот процесс на камеру снимали журналисты.
По-моему, лучше, чем до вакцинации. Спасибо вам большое,
– сказал министр.
После прививки глава Минздрава 30 минут должен пробыть в соседнем помещении, чтобы проследить за реакцией организма на препарат.
Смотрите видео вакцинации Степанова:
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