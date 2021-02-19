Чтобы напрямую поговорить с производителем вакцин против коронавируса и привести первую партию лично – с такой целью 18 февраля в Индию вылетел руководитель Минздрава Украины Максим Степанов.

Министр здравоохранения вылетел из аэропорта "Борисполь" в город Пуне. Там запланирована встреча с представителями компании Serum Institute of India.

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Степанов вылетел в Индию: что известно

На своей странице в фейсбуке Максим Степанов сообщил, что вылетел по маршруту Киев – Дубай – Дели – Пуне. В конечном пункте планирует быть "через 17 часов".

Готовимся к переговорам с крупнейшим производителем вакцин в мире – Serum Institute of India,

– заявил министр.

По его словам, пандемия будет оставаться глобальной проблемой еще по меньшей мере несколько последующих лет. Поэтому "контрактовать дополнительные объемы (вакцин против COVID-19 – 24 канал) необходимо уже сейчас".

Первую партию вакцин Степанов планирует привезти лично

Глава Минздрава Степанов заверил, что о покупке 12 миллионов доз вакцин Украины уже договорилась. Но правительство хочет "достичь прямых договоренностей на поставку дополнительных объемов вакцин Oxford / AstraZeneca и NovaVax в 2021 – 2022 году непосредственно с производителем".

Отправку первой партии проконтролирую на месте. Важность груза обязывает,

– анонсировал он.

Напомним, в Украине планировали начать вакцинацию против COVID-19 уже на этой неделе (после 15 февраля). Степанов уточнил, что 500 тысяч доз AstraZeneca индийского производства должны прибыть в Украину до 21 февраля.

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