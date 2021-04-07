Министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания правительства в среду, 7 апреля, прогнозирует полное преодоление COVID-19 в Украине до конца 2021 года.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что определено минимальное количество прививок, которое должна проводить медицинская система, чтобы охватить 70% взрослого населения до конца 2021 года.

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Это 6 миллионов прививок в месяц, или 270 тысяч прививок в сутки без выходных,

– заявил Степанов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также заявил, что правительство должно утвердить Национальный план вакцинопрофилактики от COVID-19 до конца года.

"Это обновленный документ, разработанный во исполнение указа Президента Украины и решения РНБО. План предусматривает расширение и поднятие статуса дорожной карты вакцинации, которая была разработана Минздравом. Документ позволит ускорить процесс вакцинации против коронавируса в нашей стране", – сказал Шмыгаль.

По его словам, между правительством и производителями "законтрактовано достаточное количество безопасных вакцин, чтобы провакцинировать всех желающих в этом году".

Реально ли вакцинировать большинство украинцев до конца 2021 года

Сейчас подсчеты Минздрава Украины о том, что есть возможность вакцинировать 70% взрослого населения до конца 2021 года являются весьма сомнительными.

По словам Максима Степанова, теоретически в Украине могут делать около 270 тысяч прививок против коронавируса за сутки! Зато с начала массовой вакцинации (24 февраля) за 1,5 месяца всего лишь 320 265 украинцев получили первую дозу вакцины, а вторую дозу – двое.

За минувшие сутки, 6 апреля, привито против COVID-19 15 585 человек. Даже издание Bloomberg написало, что при условии сохранения нынешних темпов вакцинации Украине понадобится 10 лет, чтобы привить от коронавируса 75% населения страны.