Возможности медицинской системы в Украине иссякли. Количество коек с кислородом для пациентов с коронавирусом COVID-19 достигло максимума.

Об этом глава украинского Минздрава Максим Степанов сообщил во время брифинга 6 апреля. По его словам, количество новых случаев и смертей продолжает расти.

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Он отметил, что количество смертельных случаев возросло до 400 по сравнению с предыдущей неделей. В течение 29 марта – 4 апреля COVID-19 подхватили 103 497 украинцев.

По состоянию на 6 апреля в украинских медучреждениях находится более 47 тысяч больных. При этом, в стране максимально увеличили количество коек с кислородом – до 67 тысяч.

Это предел – увеличивать некуда, ведь другие болезни не делали каникул. Статистика довольно печальная,

– отметил Степанов.

И обратил внимание на то, что уже 11 областей – в красной зоне карантина. Общая загруженность коек с кислородом по стране составляет примерно 58%.

Как объяснил министр здравоохранения, наиболее напряженную ситуацию пока наблюдают в Киеве, а также Хмельницкой, Николаевской и Житомирской областях.

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