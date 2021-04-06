Степанов заявил, что возможности медицинской системы Украины исчерпаны
Возможности медицинской системы в Украине иссякли. Количество коек с кислородом для пациентов с коронавирусом COVID-19 достигло максимума.
Источник:Интерфакс-Украина
Об этом глава украинского Минздрава Максим Степанов сообщил во время брифинга 6 апреля. По его словам, количество новых случаев и смертей продолжает расти.
Обратите внимание Степанов прогнозирует до 25 тысяч случаев COVID-19 в день
Он отметил, что количество смертельных случаев возросло до 400 по сравнению с предыдущей неделей. В течение 29 марта – 4 апреля COVID-19 подхватили 103 497 украинцев.
По состоянию на 6 апреля в украинских медучреждениях находится более 47 тысяч больных. При этом, в стране максимально увеличили количество коек с кислородом – до 67 тысяч.
Это предел – увеличивать некуда, ведь другие болезни не делали каникул. Статистика довольно печальная,
– отметил Степанов.
И обратил внимание на то, что уже 11 областей – в красной зоне карантина. Общая загруженность коек с кислородом по стране составляет примерно 58%.
Как объяснил министр здравоохранения, наиболее напряженную ситуацию пока наблюдают в Киеве, а также Хмельницкой, Николаевской и Житомирской областях.
COVID-19 в Украине: актуальные новости
- Согласно данным СНБО, по состоянию на 6 апреля в стране подтвердили 1 769 164 случая коронавируса. От осложнений болезни умерли 35 017 человек. Выздоровели 1 362 379 пациентов.
- Ранее в Украине стартовала кампания вакцинации, однако ее темпы все еще медленные. Первую дозу препарата получили 304 680 граждан. Вторую – пока только 2.
- Мэр Киева Виталий Кличко предостерег, что власти могут ввести в столице комендантский час, если ситуация с распространением вируса приведет к медицинскому коллапсу.
- Городской глава Львова Андрей Садовый подчеркнул, что следует готовиться к непростым временам. Он допустил возможность ограничения железнодорожного и авиасообщения.
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