Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине растет заболеваемость коронавирусной инфекцией.

Так, за прошедшую неделю, с 1 по 7 марта, коронавирусом заболели 54 666 человек – это на 10 тысяч человек больше, чем на предыдущей неделе.

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За неделю в среднем COVID-19 заболели 54 666 человек. Мы видим рост, если сравнить с позапрошлой неделей, когда было чуть больше 44 тысяч, почти на 10 тысяч,

– отметил глава Минздрава.

Максим Степанов добавил, что за прошедшую неделю было проведено 373,5 тысячи тестов на выявление антигена к COVID-19.

Кроме того, в Украине, как и в других странах мира, наблюдается рост числа госпитализированных с коронавирусной инфекцией.

Мы можем констатировать, что во всем мире и в Украине началась третья волна пандемии,

– заявил Степанов.

За все время пандемии в Украине

заболело – 1 410 061 человек;

выздоровели – 1 199 229 человек;

вакцинировано – 19 118;

летальных случаев – 27 204.



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