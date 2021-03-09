Степанов заявил о третьей волне COVID-19 в Украине
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине растет заболеваемость коронавирусной инфекцией.
Источник:24 канал
Так, за прошедшую неделю, с 1 по 7 марта, коронавирусом заболели 54 666 человек – это на 10 тысяч человек больше, чем на предыдущей неделе.
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За неделю в среднем COVID-19 заболели 54 666 человек. Мы видим рост, если сравнить с позапрошлой неделей, когда было чуть больше 44 тысяч, почти на 10 тысяч,
– отметил глава Минздрава.
Максим Степанов добавил, что за прошедшую неделю было проведено 373,5 тысячи тестов на выявление антигена к COVID-19.
Кроме того, в Украине, как и в других странах мира, наблюдается рост числа госпитализированных с коронавирусной инфекцией.
Мы можем констатировать, что во всем мире и в Украине началась третья волна пандемии,
– заявил Степанов.
За все время пандемии в Украине
- заболело – 1 410 061 человек;
- выздоровели – 1 199 229 человек;
- вакцинировано – 19 118;
- летальных случаев – 27 204.
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