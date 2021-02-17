Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что если до конца недели в Украине не начнется вакцинация, то главу Минздрава Максима Степанова могут отправить в отставку.

В эфире одного из телеканалов Данил Гетманцев согласился, что Министерство здравоохранения не уложилось в сроки, которые были определены для начала вакцинации в стране.

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В ответ на вопрос журналистки Гетманцев рассказал, что может случиться, если вакцинация против COVID-19 в Украине не начнется до конца этой недели.

Снимем министра, если не начнется (вакцинацие в Украине – 24 канал). Что нам делать остается? Поменяем на того человека, который вовремя будет выполнять все то, что он сам на себя брал, как свои обязательства,

– заявил Гетманцев.

При этом он добавил, что вопрос отставки Степанова сегодня не обсуждается вообще. Это просто "предложение" реакции на то, что министр здравоохранения своевременно не начал вакцинацию.

Хотя сам Гетманцев не уверен, что именно такое решение нужно будет принимать. По его мнению, отсрочка вакцинации с 15 на 20 или 22 число не является решающим для противодействия коронавирусу. Но вместе с тем нардеп отметил, что каждый чиновник должен выполнять свои обещания.

Задержка вакцинации в Украине: что известно

В течение последних недель представители Минздрава заявляли, что вакцинация против коронавируса в Украине начнется от 15 февраля. Но еще тогда предупреждали, что возможны задержки.

В понедельник 15 февраля Степанов заявил, что "вакцина немножко задерживается" и ее стоит ожидать 16 – 17 февраля. При этом министр заверил, что процесс отгрузки первой партии вакцин в Украине уже начался.

Глава Минздрава заявил, что дату 15 февраля он называл основываясь на информации о поставках вакцин. Но сейчас "возникли определенные технические проблемы логистического характера".

Теперь Максим Степанов рассчитывает, что вакцинация начнется до конца недели.

Напомним, что до конца 2021 года Украина должна получить почти 2 миллиона доз вакцины Sinovac, 2 миллиона доз AstraZeneca и 10 миллионов доз Novavax.

Этапы вакцинации / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала