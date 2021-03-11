Об этом Здоровью 24 рассказала Станислава Гапонова, врач-инфекционист, главная менеджер по инфекционному контролю медицинской сети "Добробут".

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Вакцину вводят в две дозы с интервалом между четырьмя и 12 неделями. ВОЗ дал разрешение на использование вакцины, она прошла все необходимые исследования и может считаться безопасной, несмотря на то, что разработали ее за сравнительно небольшой промежуток времени. Безопасность вакцины не определяется длительностью разработки, а эффективностью исследований.

Клинические испытания показали, что эффективность вакцины Covishield может достигать 90% при условии введения двух доз. По предварительным данным, одна доза вакцины Covishield дает около 70% защиты.

Станислава Гапонова "Пока в мире не зафиксировали ни одного случая госпитализации и смерти среди людей, которые получали обе дозы вакцины в ходе клинических испытаний. Сейчас Индия отправила 57 миллионов доз вакцин против коронавируса в 64 страны Латинской Америки, Карибского бассейна, Азии и Африки. Среди стран-получателей также Великобритания, Канада, Бразилия и Мексика".

Могу ли я заразиться коронавирусом от вакцины

Сейчас на рынке есть несколько вакцин от коронавируса и у них всех разный механизм действия. Некоторые из них являются неживыми, то есть инактивированными и не содержат в своем составе вируса. Часть вакцин являются "живыми", то есть содержат в составе ослабленный вирус.

Однако этой дозы недостаточно для заражения и здоровый человек не может заболеть от вакцины – это предусмотрено технологией производства. Например, вакцина от кори, которой сейчас пользуются во всем мире, также является "живой", однако после нее никто не болеет. То же самое и с вакциной от ковида.

Если я переболел коронавирусом, надо ли мне делать вакцинацию

Да, нужно. И это не зависит от того, когда болел пациент – пол года назад или два месяца. Мы не знаем, как долго сохраняется иммунитет после болезни и насколько эта защита эффективна. Ученые это все еще исследуют это и окончательного заключения нет.

Вакцинация – наиболее безопасный способ получить иммунитет к коронавирусу. COVID-19 может иметь серьезные осложнения даже у молодых людей. Его воздействие на организм трудно предсказать, ведь у каждого пациента заболевание может иметь свои проявления. Даже если пациент переболеет легкой формой, он все еще может распространить болезнь среди друзей, семьи и окружения – это также риски. Избежать их можно вакцинировавшись.



Станислава Гапонова уже сделала прививку против коронавируса / Фото: 24 канал

Сейчас в мире дефицит вакцин. В таких условиях в первую очередь вакцинируются люди, которые не болели. Если нет дефицита – рекомендуется вакцинироваться всем.

Станислава Гапонова "Кроме тех, кто имеет симптомы вирусных заболеваний и людей, у которых ранее возникал анафилактический шок после любой вакцины. Детей до 18 лет, беременных и женщин в грудное вскармливание не вакцинируют согласно инструкции к вакцине".

Какие побочные эффекты после вакцинации бывают и надо ли их бояться

Реакция может возникнуть на любую вакцину и симптомы обычно одинаковые: повышенная температура, боль в месте введения вакцины, головная боль, слабость, отек и покраснение в месте инъекции. Эти все симптомы возникают достаточно часто и считаются нормальной реакцией организма на вакцину. В норме они исчезают через несколько дней.

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Незначительная реакция на вакцинацию говорит о том, что иммунный ответ организма начал развиваться. И это хорошо, не нужно этого бояться.

Если мы говорим именно об осложнениях после вакцинации – они возникают очень редко. В список осложнений входит, в частности, анафилактический шок. Простыми словами – это очень сильная аллергическая реакция на компоненты препарата. Возникать он может после любой вакцины или лекарственного средства. Именно поэтому после введения препарата каждый пациент должен в течение 30 минут оставаться под наблюдением врача, чтобы не пропустить возможную реакцию.

Сейчас известно о нескольких случаях анафилактического шока после вакцинации от коронавируса. Возникают они очень редко примерно 66 случаев на 18 миллионов введенных доз. Все (кроме одного) произошли за первые 11 минут.

Какой будет жизнь после вакцинации

Человек, получивший необходимое количество доз вакцины, имеет иммунитет к коронавирусной болезни. Это не значит, что он уже никогда не заболеет, но вероятность заражения сильно снижается.

Люди, которые получили нужное количество вакцины против коронавируса, все равно должны придерживаться основных правил профилактики. Потому что:

Кроме ковида существует еще много других инфекционных заболеваний.

Ученые пока не знают, может ли вакцинированный человек переносить вирус и заразить невакцинированных, даже если сам не болеет.

Неизвестно, сколько будет сохраняться иммунитет к коронавирусу после вакцины.

Вернуться к "нормальной" жизни мы сможем тогда, когда у нас будет вакцинировано 80-90% населения. Тогда сможет образоваться коллективный иммунитет, когда большинство будет защищать меньшинство.