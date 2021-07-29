Стоит ли делать варенье и морозить фрукты на зиму: рекомендации нутрициолога
Источник:НВ
Консервирование на зиму – очень распространенный ритуал среди украинских семей. Но полезны ли маринованные овощи, фрукты и варенье на самом деле – объяснила диетолог и нутрициолог Мирослава Ульянина.
Как запастись фруктами/ягодами на зиму
По словам диетолога фрукты и ягоды действительно полезны для нашего организма, особенную пользу способны принести нам ягоды, так как в них очень много антиоксидантов, витаминов, полифенолов, минералов. И действительно, зимой ягоды по цене золота, однако не стоит делать из них варенье, лучше выбрать заморозку!
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А вот фрукты – не такой базовый вариант, без которого мы жить не можем. Поэтому без фруктов в большом количестве зимой мы обойдемся спокойно,
– заметила Мирослава Ульянина.
Между тем диетолог порекомендовала заполнить морозильные камеры ягодами, которые зимой труднее найти.
Ягоды все же стоит заморозить / Фото Unsplash
Замораживайте без сахара!
Однако, здесь тоже важно понимать, что морозить их следует в натуральном виде, никаких добавленных сахаров!
Сахар для ягод – это однозначное зло. Если мы хотим сохранить качество, пользу ягод и их натуральный вкус. Не вкус сахара, а вкус конкретно смородины, ежевики, смородины. Для этого нам нужно ягоды заморозить,
– отметила Мирослава.
Будете вы замораживать ее в целом виде или перетертую, но без сахара — это абсолютно ваш приоритет. Вы можете делать, как вам комфортно.
Как насчет овощей
Мирослава Ульянина отметила, что маринованные огурчики и помидорчики на самом деле не являются полезными для человека, все из-за добавления соли, сахара, уксусной кислоты.
Когда человек ест маринованные огурчики, то поджелудочной, почкам, печени в это время это чрезвычайно не нравится,
– добавила диетолог.
Она посоветовала людям, которые привыкли к маринованным овощам, обратить свое внимание на квашенину. Так как натуральное брожение, квашение, ферментация – действительно являются полезными для организма.
Если есть желание, овощи тоже можно заморозить / Фото Unsplash
Почему стоит отказаться от консервации
- При консервации также имеется термическая обработка, витамины точно не доживают.
- Термическая обработка убивает любые витамины. Особенно витамин С. Долгая термическая обработка убивает и разрушает не только витамины, но и минералы, и клетчатку.