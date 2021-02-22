Стоит ли пить антикоагулянты для профилактики коронавируса
Во время коронавируса может возникнуть серьезное осложнение – тромбы, особенно у лежачих пациентов. Иногда в комплексном лечении врач назначает антикоагулянты – это лекарства, которые помогают поддерживать круговорот по артериям и венам и предотвращают образование тромбов.
Источник:Drugs
Антикоагулянты и коронавирус
Механизм действия антикоагулянтов никак не связан с воздействием на клетку вируса. Получается, что он не имеет никакого отношения к профилактике болезни. И во Всемирной организации здравоохранения и мировых научных сообществах нет таких рекомендаций. В общем, доказательств, что антикоагулянты могут предотвратить заражение коронавирусом, нет.
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Даже эффективность антикоагулянтов для профилактики осложнений COVID-19 пока до конца не доказана. Есть отдельные публикации о применении антикоагулянтов. Например, выяснили, что пациентам на амбулаторном лечении не рекомендуется назначать антикоагулянтную терапию, если нет других показаний.
Кроме того, антикоагулянты могут усиливать кровотечение, а бесконтрольный прием опасен для жизни и здоровья. Антикоагулянты нельзя принимать без назначения врача, поскольку он контролирует результаты анализов крови и учитывает противопоказания.
Когда назначают антикоагулянты
- мерцательная аритмия;
- тромбоз глубоких вен
- операция по замене тазобедренного или коленного сустава
- ишемический инсульт
- инфаркт миокарда
- легочная эмболия
- нестабильная стенокардия.
Антикоагулянты используют, если есть высокий риск образования тромбов. Например, их можно принимать для профилактики, если пациент недавно перенес операцию по замене тазобедренного или коленного сустава и не может много двигаться после выздоровления, у него есть болезни сердца или кровеносных сосудов, врожденные пороки сердца, нарушения сердечного ритма или замена сердечного клапана.
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