Во время коронавируса может возникнуть серьезное осложнение – тромбы, особенно у лежачих пациентов. Иногда в комплексном лечении врач назначает антикоагулянты – это лекарства, которые помогают поддерживать круговорот по артериям и венам и предотвращают образование тромбов.

Антикоагулянты и коронавирус

Механизм действия антикоагулянтов никак не связан с воздействием на клетку вируса. Получается, что он не имеет никакого отношения к профилактике болезни. И во Всемирной организации здравоохранения и мировых научных сообществах нет таких рекомендаций. В общем, доказательств, что антикоагулянты могут предотвратить заражение коронавирусом, нет.

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Даже эффективность антикоагулянтов для профилактики осложнений COVID-19 пока до конца не доказана. Есть отдельные публикации о применении антикоагулянтов. Например, выяснили, что пациентам на амбулаторном лечении не рекомендуется назначать антикоагулянтную терапию, если нет других показаний.

Кроме того, антикоагулянты могут усиливать кровотечение, а бесконтрольный прием опасен для жизни и здоровья. Антикоагулянты нельзя принимать без назначения врача, поскольку он контролирует результаты анализов крови и учитывает противопоказания.

Когда назначают антикоагулянты

мерцательная аритмия;

тромбоз глубоких вен

операция по замене тазобедренного или коленного сустава

ишемический инсульт

инфаркт миокарда

легочная эмболия

нестабильная стенокардия.

Антикоагулянты используют, если есть высокий риск образования тромбов. Например, их можно принимать для профилактики, если пациент недавно перенес операцию по замене тазобедренного или коленного сустава и не может много двигаться после выздоровления, у него есть болезни сердца или кровеносных сосудов, врожденные пороки сердца, нарушения сердечного ритма или замена сердечного клапана.