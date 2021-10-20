Эффективность применения антикоагулянтов у госпитализированных пациентов с коронавирусом была неоднократно подтверждена, однако до сих пор оставался спорный вопрос, нужно ли принимать эти препараты в домашнем лечении.

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Исследование антикоагулянтов при коронавирусе

Чтобы проверить, могут ли антитромбоцитарные (против тромбов) препараты и антикоагулянты (разбавители крови) снизить риск сердечных и легочных осложнений у стабильных пациентов с легкой формой заболевания, ученые из США и Швейцарии провели исследование с участием 657 участников. У добровольцев был подтвержден COVID-19, и все они были клинически стабильными.

Участников случайным образом разделили на четыре группы, одна из которых в течение 45 дней получала низкие дозы аспирина, другая – профилактические дозы апиксабана, третья – лечебные дозы апиксабана, еще одна группа – плацебо.

Разбавители крови не следует принимать при легкой форме COVID-19

По результатам наблюдений ученые не обнаружили существенного эффекта ни от апиксабана, ни от аспирина по сравнению с контрольной группой. У незначительного количества пациентов было обнаружено кровотечение, в группе апиксабана в лечебных дозах (6,9%), но ни один случай не был серьезным.

На основании этих выводов ученые приняли решение не проводить более масштабные исследования на больших когортах.

Эти данные не подтверждают эффективность использования аспирина или апиксабана в амбулаторных условиях для уменьшения неблагоприятных сердечно-сосудистых или легочных последствий, связанных с симптоматической, но клинически стабильной инфекцией SARS-CoV-2,

– объяснили ученые.

Недавно ученые представили новый препарат, который действует против SARS-CoV-2 и других коронавирусов. В доклинических экспериментах эффективность оказалась значительно выше, чем у ремдесивира. Также ученые не обнаружили никаких побочных эффектов препарата даже при его длительном приеме в больших дозах. При раннем введении препарат может предотвращать тяжелую форму болезни.