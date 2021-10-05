Стоит очередь скорых: харьковский госпиталь ветеранов начал принимать COVID-больных

В Харькове количество больных коронавирусом снова бьет антирекорды, поэтому места в больницах начали заканчиваться. 4 октября пациентов с COVID-19 начали госпитализировать в госпиталь ветеранов войны.

По состоянию на 11:30 на следующий день у медучреждения образовалась большая очередь из автомобилей скорой помощи. Сейчас туда привезли уже более полсотни человек.

К теме COVID-мест не хватает: Харьковщина находится на грани красной зоны

Готовы принимать больше больных

Об этом с журналистами пообщался директор областного Департамента здоровья Максим Хаустов. По его словам, для лечения больных коронавирусом развернуты 256 мест, из которых заполнены уже 64.

Сегодня утром там была заправка кислородом. Они готовы принимать больных на полную мощность. Открылись вчера с вечера, там уже есть больные,

– сказал Хаустов.

Очередь быстрых под Харьковским госпиталем ветеранов войны / Фото Общественное

Ситуация в городе критическая

Когда в Харькове начало расти количество больных, начали говорить о необходимости перевода в красную зону. Соответствующее решение могут принять уже 6 октября. Это объясняют тем, что область несколько дней превышала 3 показателя, по которым переводят в красную зону.

Утром 5 октября были заполнены уже более 79% коек городской больницы, то есть было только 50 свободных мест. Заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан предложила людям ехать лечиться в регионы. При этом сообщалось, что на прошлой неделе было 13 медучреждений, которые лечили пациентов с COVID-19, а сейчас их количество уже увеличили до 19.