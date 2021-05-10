Так, за 9 мая было сделано на 3839 прививок меньше, чем за предыдущие сутки. Все вакцинированные украинцы в воскресенье получили первую дозу вакцины.
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Наибольшее количество прививок за 9 мая было проведено во Львовской области – 470. Кроме того, по 90 прививок сделали в Тернопольской и Черновицкой областях, 79 – Николаевской области, 61 – в Донецкой, 56 – в Ровненской области, 50 – в Ивано-Франковской области , 23 – в Киевской, 21 – в Полтавской, 20– Сумской, 19 – Волынской, 15 – Запорожской области и 10 – на Закарпатье.
863 645 человек вакцинировано от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу – 863 643 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 446 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Вакцинация проводилась 15 мобильными бригадами по иммунизации и 25 пунктами прививки.
По состоянию на 9 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 529 431 человек.
Количество прививок в регионах по 9 мая:
- м. Киев – 0 прививок;
- Винницкая область – 0 прививок;
- Волынская область – 19 прививок;
- Днепропетровская область – 0 прививок;
- Донецкая область – 61 прививки;
- Житомирская область – 0 прививок;
- Закарпатская – 10 прививок;
- Запорожская область – 15 прививок;
- Ивано-Франковская область – 50 прививок;
- Киевская область – 23 прививки;
- Кировоградская область – 0 прививок;
- Луганская область – 0 прививок;
- Львовская область – 470 прививок;
- Николаевская область – 79 прививок;
- Одесская область – 0 прививок;
- Полтавская область – 21 прививки;
- Ровненская область – 56 прививок;
- Сумская область – 20 прививок;
- Тернопольская область – 90 прививок;
- Харьковская область – 0 прививок;
- Херсонская область – 0 прививок;
- Хмельницкая область – 0 прививок;
- Черкасская область – 0 прививки;
- Черновицкая область – 90 прививок;
- Черниговская область – 0 прививок.