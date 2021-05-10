Так, за 9 мая было сделано на 3839 прививок меньше, чем за предыдущие сутки. Все вакцинированные украинцы в воскресенье получили первую дозу вакцины.

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Наибольшее количество прививок за 9 мая было проведено во Львовской области – 470. Кроме того, по 90 прививок сделали в Тернопольской и Черновицкой областях, 79 – Николаевской области, 61 – в Донецкой, 56 – в Ровненской области, 50 – в Ивано-Франковской области , 23 – в Киевской, 21 – в Полтавской, 20– Сумской, 19 – Волынской, 15 – Запорожской области и 10 – на Закарпатье.

863 645 человек вакцинировано от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу – 863 643 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 446 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Вакцинация проводилась 15 мобильными бригадами по иммунизации и 25 пунктами прививки.

По состоянию на 9 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 529 431 человек.

Количество прививок в регионах по 9 мая: