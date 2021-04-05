Стоматит – запальне захворювання слизової оболонки ротової порожнини, з яким стикаються ледь не всі. Педіатр Віра Сем’янчук розповіла, що варто робити, а що уникати при стоматиті.

Стоматит: що робити

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Віра Сем’янчук наголосила, що слід звернутись до лікаря і встановити діагноз. Однак, якщо немає можливості, в день появи симптомів варто:️

пити більше,

вживати легку їжу без приправ,️

не вживати квашені, кислі продукти, цитрусові, тверду їжу,

полоскати рот перекипяченою водою,

вжити знеболююче (ібупрофен),

️використовувати антисептичні засоби для слизових (зауважимо, для маленьких діток більшість з них не рекомендована).

Що не слід робити при стоматиті:

змащувати синькою (передозування шляхом всмоктування через слизові призводить до токсичних уражень),

наносити сире яйце,

обробляти саморобними коктейлями.

За словами лікаря, існує декілька різних стоматитів, які потребують різного лікування.

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Вірусні

Віра Сем’янчук розповіла, що висип, схожий на стоматит, може бути тільки одним з симптомів захворювання:

хвороба Коксакі;

ентеровірусні інфекції;

вітрянки;

герпетичної інфекції.

Грибкові. Медик розповіла, що у цьому випадку противірусні препарат чи антибіотик не подіють, відтак слід приймати протигрибкові ліки. Травматичні. Сем’янчук зазначила, що у цьому випадку специфічні ліки зайві. Хімічні подразники та ліки. Алергія на імпланти або пломбувальний матеріал. Важка алергічна реакція Стівенса-Джонсона. Стоматити, що часто повторюються.