Стоматит: симптомы, лечение и чего не надо делать
Стоматит – воспалительное заболевание слизистой оболочки ротовой полости, с которым сталкиваются едва ли не все. Педиатр Вера Семьянчук рассказала, что стоит делать, а что избегать при стоматите.
Источник:Инстаграм-страница врача Веры Семьянчук
Стоматит: что делать
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Вера Семьянчук подчеркнула, что следует обратиться к врачу и установить диагноз. Однако, если нет возможности, в день появления симптомов стоит:️
- пить больше,
- употреблять легкую пищу без приправ,
- не употреблять квашеные, кислые продукты, цитрусовые, твердую пищу,
- полоскать рот кипяченной водой,
- употребить обезболивающее (ибупрофен),
- ️использовать антисептические средства для слизистых (заметим, для маленьких деток большинство из них не рекомендованы).
Что не следует делать при стоматите:
- смазывать синькой (передозировка путем всасывания через слизистые приводит к токсическим поражениям),
- наносить сырое яйцо,
- обрабатывать самодельными коктейлями.
По словам врача, существует несколько различных стоматитов, требующих различного лечения.
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- Вирусные
Вера Семьянчук рассказала, что сыпь, похожая на стоматит, может быть только одним из симптомов заболевания:
- болезнь Коксаки;
- энтеровирусные инфекции;
- ветрянки;
- герпетической инфекции.
- Грибковые. Медик рассказала, что в этом случае противовирусные препараты или антибиотик не подействуют, поэтому следует принимать противогрибковые лекарства.
- Травматические. Семьянчук отметила, что в этом случае специфические лекарства лишние.
- Химические раздражители и лекарства.
- Аллергия на импланты или пломбировочный материал.
- Тяжелая аллергическая реакция Стивенса-Джонсона.
- Стоматиты часто повторяются.
Симптомы стоматита
- численные или единичные язвы в ротовой полости;
- налет нездорового цвета во рту – белый, желтый, зеленый;
- покраснение десен, неба, горла вследствие воспалительных процессов;
- высыпания во рту;
- странный неприятный вкус во рту;
- увеличение лимфоузлов;
- боль в районе раздражения, которая усиливается от приема пищи;
- повышенная температура;
- усиленное слюноотделение.
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