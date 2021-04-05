Стоматит – воспалительное заболевание слизистой оболочки ротовой полости, с которым сталкиваются едва ли не все. Педиатр Вера Семьянчук рассказала, что стоит делать, а что избегать при стоматите.

Стоматит: что делать

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Вера Семьянчук подчеркнула, что следует обратиться к врачу и установить диагноз. Однако, если нет возможности, в день появления симптомов стоит:️

пить больше,

употреблять легкую пищу без приправ,

не употреблять квашеные, кислые продукты, цитрусовые, твердую пищу,

полоскать рот кипяченной водой,

употребить обезболивающее (ибупрофен),

️использовать антисептические средства для слизистых (заметим, для маленьких деток большинство из них не рекомендованы).



Что не следует делать при стоматите:

​смазывать синькой (передозировка путем всасывания через слизистые приводит к токсическим поражениям),

наносить сырое яйцо,

обрабатывать самодельными коктейлями.

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По словам врача, существует несколько различных стоматитов, требующих различного лечения.

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Вирусные

Вера Семьянчук рассказала, что сыпь, похожая на стоматит, может быть только одним из симптомов заболевания:

болезнь Коксаки;

энтеровирусные инфекции;

ветрянки;

герпетической инфекции.

Грибковые. Медик рассказала, что в этом случае противовирусные препараты или антибиотик не подействуют, поэтому следует принимать противогрибковые лекарства. Травматические. Семьянчук отметила, что в этом случае специфические лекарства лишние. Химические раздражители и лекарства. Аллергия на импланты или пломбировочный материал. Тяжелая аллергическая реакция Стивенса-Джонсона. Стоматиты часто повторяются.