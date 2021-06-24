Это выяснили журналисты, они попытались записаться на прием к врачу. 16 июня они позвонили Инне Кравчук, она сообщила, что ближайшая свободная дата – 2 июля.

Также на тему: Какие болезни передаются через грязные руки

Если вы пришли и сразу после осмотра мы начинаем лечение, то консультация бесплатная. Если надо посмотреть и рассказать, что вам нужно лечить, возможно, сделать какую-то гигиену, то это будет стоить 400 гривен,

– рассказала врач.

Журналисты также обратились к пресс-секретарю прокуратуры Ровненской области Оксане Жужельской. Та сообщила, что стоматолог имеет на это право. Суд, в пределах этой квалификации, не мог запретить ей работать. Относительно лицензии была проверка, и у врача с ней все хорошо.

Что известно о деле избиения детей стоматологом

Источник: Ровно онлайн