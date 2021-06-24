Это выяснили журналисты, они попытались записаться на прием к врачу. 16 июня они позвонили Инне Кравчук, она сообщила, что ближайшая свободная дата – 2 июля.
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Если вы пришли и сразу после осмотра мы начинаем лечение, то консультация бесплатная. Если надо посмотреть и рассказать, что вам нужно лечить, возможно, сделать какую-то гигиену, то это будет стоить 400 гривен,
– рассказала врач.
Журналисты также обратились к пресс-секретарю прокуратуры Ровненской области Оксане Жужельской. Та сообщила, что стоматолог имеет на это право. Суд, в пределах этой квалификации, не мог запретить ей работать. Относительно лицензии была проверка, и у врача с ней все хорошо.
Что известно о деле избиения детей стоматологом
Источник: Ровно онлайн
- В феврале 2021 года журналисты обнародовали видео с камер наблюдения в клинике, где ранее работала Инна Кравчук. На видео видно, как стоматолог во время приема бьет маленьких пациентов.
- Несколько родителей пострадавших детей обратились в полицию с заявлениями.
- 10 марта дело передали в суд. Сейчас дело рассматривают по существу.
- Если вину Инны Кравчук докажут, ей грозит штраф до 850 гривен или же общественные работы до 200 часов.