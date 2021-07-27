Стоматолога обвинили в нанесении побоев и умышленных легких телесных повреждений малолетним пациентам. Ровненская окружная прокуратура поддержала публичное обвинение.

Напомним "Головой о кушетку": в Ровно врач-стоматолог жестоко избивала детей во время приема

По инициативе прокуратуры МОЗ Украины, прокуратора Ровно провела внеплановую проверку медицинского учреждения, в котором работает Инна К. В частности на соблюдение лицензии, стандартов медицинской помощи и унифицированных клинических протоколов.

Выявленные нарушения стоматологом устранены не были, что стало основанием, по результатам инициированной прокурором повторной внеплановой проверки, издания Министром здравоохранения приказа об аннулировании лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике,

– говорится в сообщении.

Сейчас в Ровненском городском суде продолжается рассмотрение уголовного производства

Примечание: согласно части первой статьи 62 Конституции Украины человек не считается виновным в совершении преступления и не может быть подвергнут уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и не установят обвинительным приговором суда.

Скандал со стоматологом в Ровно: что известно