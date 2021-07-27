Стоматологу из Ровно, которая била детей, аннулировали лицензию

Зимой в Ровно вспыхнул скандал из-за врача-стоматолога Инны К. По Сети разлетелись видео, на которых она била и дергала детей.

Стоматолога обвинили в нанесении побоев и умышленных легких телесных повреждений малолетним пациентам. Ровненская окружная прокуратура поддержала публичное обвинение.

Напомним "Головой о кушетку": в Ровно врач-стоматолог жестоко избивала детей во время приема

По инициативе прокуратуры МОЗ Украины, прокуратора Ровно провела внеплановую проверку медицинского учреждения, в котором работает Инна К. В частности на соблюдение лицензии, стандартов медицинской помощи и унифицированных клинических протоколов.

Выявленные нарушения стоматологом устранены не были, что стало основанием, по результатам инициированной прокурором повторной внеплановой проверки, издания Министром здравоохранения приказа об аннулировании лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике,

– говорится в сообщении.

Сейчас в Ровненском городском суде продолжается рассмотрение уголовного производства

Скандал со стоматологом в Ровно: что известно

9 февраля на 28-летнего врача-стоматолога Инну К. из Ровно пожаловались родители 2 детей. В маленьких пациентов были синяки и царапины.

На видео, которые появились в сети, женщина дергает девочку и бьет о кушетку головой мальчика. Несмотря на видеозаписи, врач все отрицает.

Родители узнали своих детей на видео, поэтому в полицию поступило еще 3 заявления.

Дело уже открыто. Врача подозревают в совершении уголовных преступлений, в частности в умышленном легком телесном повреждении, побоях и истязании.

Ей избрана мера пресечения в виде личного обязательства. Она должна прибывать по каждому требованию в суд и не выезжать из Ровно.

Согласно фотографиями очевидцев, женщина до сих пор продолжает работать.

В Минздраве сообщили, что Инна К., которая била своих маленьких клиентов, не имела разрешения на практику по специальности детская стоматология.

: согласно части первой статьи 62 Конституции Украины человек не считается виновным в совершении преступления и не может быть подвергнут уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и не установят обвинительным приговором суда.