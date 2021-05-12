Признаками и симптомами "стопы атлета" является красная сыпь, которая обычно вызывает зуд и жжение. Инфекция заразная и может распространяться через загрязненный пол, полотенца или одежду.

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"Стопа атлета" тесно связана с другими грибковыми инфекциями, такими как стригущий лишай и зуд. Его можно вылечить противогрибковыми препаратами, но инфекция может часто "возвращаться". Из-за этого следует обратиться к дерматологу за назначением лечения.

Стопа атлета: как выглядит сыпь

Сыпь обычно начинается между пальцами ног. Зуд часто ощущается хуже всего сразу после того, как человек снимает обувь и носки.

Некоторые типы "стопы атлета" имеют волдыри или язвы. Со временем сыпь может растянуться вверх по боку стопы. Это можно принять за экзему или сухость кожи.

Как распространяется инфекция

Инфекция может поразить одну или обе ноги и может распространиться на вашу руку, особенно если вы царапаете инфицированную часть ног.

Также инфекция может поразить и ногти, пах и другие части тела.

Причины грибковой инфекции

"Стопа атлета" вызвана тем же грибком, который вызывает стригущий лишай и зуд. Влажные носки и обувь и теплые влажные условия способствуют росту организмов.



Сыпь обычно начинается между пальцами ног / Фото: Getty Images

Факторы риска

Вы подвержены более высокому риску развития "стопы атлета", если:

Часто носите влажные носки или тесную обувь,

Используете общие коврики, постельное белье, одежду или обувь с кем-то, кто имеет грибковую инфекцию,

Ходите босиком в общественных местах, где может распространиться инфекция (раздевалки, сауны, бассейны, общественные уборные и душевые).

Профилактика "стопы атлета"

Данные взяты с AAD (Amercican Academy of Dermatology)