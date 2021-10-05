Об этом на брифинге рассказал директор Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова, заслуженный врач Сергей Рыженко. По его словам, коронавирус не подлежит каким-либо прогнозам.

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Зона риска: какие симптомы у невакцинированных лиц

Доктор медицинских наук и профессор отметил, что почти все пациенты, которые попадают в больницы в тяжелом состоянии, невакцинированные. Поэтому он указал на важность своевременно вакцинироваться от коронавируса. Ведь это поможет уберечь себя и своих родных.

У невакцинированных лиц симптомы коронавируса очень тяжелые. В частности, страдают не только легкие, но и почки. И часть пациентов нуждается в переходе на диализ,

– сообщил Рыженко.

Ежеминутно 5 человек умирает от COVID-19 в мире

По его словам, заболеваемость коронавирусом каждый день меняется. Поэтому ежеминутно в мире эта болезнь забирает 5 больных, а те, кто выздоравливает – получают необратимые последствия для организма.

"Все из-за того, что люди не придерживаются масочного режима, поэтому сначала в реанимацию попадают невакцинированные", – пояснил врач.

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Больница в Днепре перегружена

Он добавил, что реанимация больницы Мечникова в Днепре тоже перегружена – на 5 октября там находилось 25 пациентов с COVID-19 в очень тяжелом состоянии. Важно, что люди болеют коронавирусом семьями. Не хватает также и аппаратов искусственной вентиляции легких.

Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала