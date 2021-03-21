Странам ЕС хотели продать несуществующие COVID-вакцины на 14 миллиардов евро
Странам Евросоюза предлагали купить партии несуществующих вакцин против COVID-19 стоимостью более 14 млрд евро. Правоохранителям удалось остановить злоумышленников.
Источник:Yle
Дело сейчас расследуют в Финляндии, но пока не могут разглашать информации о преступниках. Об этом сообщил директор Европейского бюро по борьбе с мошенничеством Вилли Итяля.
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Государств ЕС смутило предложение
Чиновник отметил, что мошенники связаны с организованной преступностью и действуют из третьих стран. Узнали о махинациях после того, как несколько стран ЕС связались с Европейской комиссией.
Мы изучили предложения и обнаружили, что за ними стояли преступники. Предложения были оформлены хорошо, они выглядели вполне реальными. Речь идет как об организованной преступности, так и о небольшом частном предприятии,
– отметил Вилли Итяля.
Он добавил, что мошенники просили предоплату, а потом, если бы кто-то согласился ее предоставить, планировали скрыться.
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