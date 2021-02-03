В Украине значительно снизился показатель новых случаев коронавируса, в то время как процент госпитализации превышает отметку в 60%. То есть, статистика количества инфицированных коронавирусом в Украине не показывает реальной ситуации.

Источник: "Украина 24"

В Украине отсутствует качественная система обнаружения и работа с контактами. Так считает врач-эпидемиолог Андрей Александрин.

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Если посмотреть на данные, то заметно значительное снижение абсолютного количества выявленных случаев COVID-19, и в то же время процент госпитализации превышает отметку в более 60%. И это тогда как в США – 3,5%, в Великобритании – не более 4%,

– заметил врач.

Что это значит Это говорит о том, что в Украине отсутствует качественная система обнаружения и работа с контактами.

Система тестирования требует изменений

По словам врача, за год борьбы с пандемией Украина так и не наладила механизм тестирования населения на коронавирус. На деле государство должно создать те условия, при которых обществу будет удобно выполнять те или иные эпидемические мероприятия.

Государство не внедряет системно программу инфекционной безопасности. Если мы говорим о статистических данных, то всего неделю назад у нас приняли приказ Минздрава о системе эпиднадзора за заболеваниями. Но это просто бумажка, ее еще нужно внедрить в государственной системе,

– отметил Андрей Александрин.

Ситуация с COVID-19 в Украине по состоянию на 3 февраля:

Источник: фейсбук Максима Степанова