Некоторые страны Европы стремятся смягчить правила въезда для граждан государств, не являющихся членами ЕС.

Издание написало, что с таким предложением выступили страны, для которых туристический сектор играет важную роль.

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По данным Bloomberg, страны, желающие смягчения ограничений, предлагают перейти к системе, которая позволит туристам приезжать в ЕС, если они:

вакцинированы против коронавируса,

переболели COVID-19,

имеют отрицательный результат ПЦР-теста.

Издание отмечает, что такая система напоминает ковидные паспорта, которые предложили для внедрения внутри еврозоны.

Этот вопрос лидеры стран ЕС обсудят на саммите в конце марта.

Некоторые страны уже разрабатывают односторонние планы открытия границ для туристов из-за пределов ЕС, в частности, для людей из Великобритании.

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