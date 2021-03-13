Страны ЕС требуют смягчить правила въезда туристов в Европу, – Bloomberg
Некоторые страны Европы стремятся смягчить правила въезда для граждан государств, не являющихся членами ЕС.
Источник:Bloomberg
Издание написало, что с таким предложением выступили страны, для которых туристический сектор играет важную роль.
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По данным Bloomberg, страны, желающие смягчения ограничений, предлагают перейти к системе, которая позволит туристам приезжать в ЕС, если они:
- вакцинированы против коронавируса,
- переболели COVID-19,
- имеют отрицательный результат ПЦР-теста.
Издание отмечает, что такая система напоминает ковидные паспорта, которые предложили для внедрения внутри еврозоны.
Этот вопрос лидеры стран ЕС обсудят на саммите в конце марта.
Некоторые страны уже разрабатывают односторонние планы открытия границ для туристов из-за пределов ЕС, в частности, для людей из Великобритании.
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