Страны Евросоюза будут взаимно признавать результаты тестов на COVID-19
Страны Европейского Союза договорились о взаимном признании результатов тестирования на коронавирус. Такое решение позволит бесперебойно функционировать внутреннему рынку ЕС.
ЕС признает результаты тестов на COVID-19 всех стран-членов
Государства-члены Евросоюза должны признавать результаты экспресс-тестов на антигены и ПЦР-тестов. Об этом говорится в решении по итогам встречи лидеров стран ЕС.
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Кроме того, ЕС рекомендует государствам обмениваться стандартизированным набором данных, разработать общий список экспресс-тестов на антигены коронавируса и определить приоритеты ситуаций для их использования.
В решении подчеркнули, что взаимное признание тестов позволит смягчить распространение вируса и способствовать бесперебойному функционированию внутреннего европейского рынка. Также такое нововведение будет иметь важное значение для облегчения путешествий между странами и отслеживания контактов.
Вакцинация против COVID-19 в ЕС
- 27 декабря 2020 года в странах Евросоюза начали вакцинацию против коронавируса.
- Людей прививают препаратом Pfizer и BioNTech.
- Ожидается, что к весне прививки получат около 80% медиков и старших соцработников.
- К лету в ЕС планируют вакцинировать от коронавируса по меньшей мере 70% взрослых.
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