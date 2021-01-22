Страны Европейского Союза договорились о взаимном признании результатов тестирования на коронавирус. Такое решение позволит бесперебойно функционировать внутреннему рынку ЕС.

ЕС признает результаты тестов на COVID-19 всех стран-членов

Государства-члены Евросоюза должны признавать результаты экспресс-тестов на антигены и ПЦР-тестов. Об этом говорится в решении по итогам встречи лидеров стран ЕС.

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Кроме того, ЕС рекомендует государствам обмениваться стандартизированным набором данных, разработать общий список экспресс-тестов на антигены коронавируса и определить приоритеты ситуаций для их использования.

В решении подчеркнули, что взаимное признание тестов позволит смягчить распространение вируса и способствовать бесперебойному функционированию внутреннего европейского рынка. Также такое нововведение будет иметь важное значение для облегчения путешествий между странами и отслеживания контактов.

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