Как говорится в проекте совместного заявления, восстановление нормального туристического потока – путь к полному восстановлению экономики. Это заявление уже оказалось на руках у СМИ.
Кстати В ВОЗ подсчитали, сколько нужно денег, чтобы вакцинировать большинство людей в мире
Поддержка COVID-паспортов
4 мая состоялась первая дискуссия на техническом уровне на заседании Совета по интегрированному реагированию на политический кризис (IPCR). 5 мая должно состояться обсуждение на заседании послов ЕС.
Министры отметили: готовы поддерживать усилия по безопасной мобильности, координируя действия. В частности совместным введением цифрового зеленого сертификата Европейского Союза.
Этот документ будет свидетельствовать о том, что:
- носитель был полностью привит;
- имеет иммунитет благодаря восстановлению после болезни;
- недавно получил отрицательный результат.
Совместное согласование ковидных паспортов необходимо для нормального функционирования туристической отрасли. Ее же восстановление важно для нормализации мировой экономики.
Мы подчеркиваем, что возобновление путешествий и туризма является решающим для восстановления мировой экономики через прямое и косвенное экономическое влияние, которое этот сектор оказывает на другие,
– говорится в документе.
Въезд вакцинированных туристов в страны ЕС
- Европейская комиссия 3 мая рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд иностранным туристам, которые получили прививку против коронавируса сертифицированными на территории объединения препаратами.
- Вводить паспорта вакцинации, по предварительной информации, планируют с 15 июня.
- Сертификат должны согласовать все государства-члены ЕС: то есть 27 стран. Европейские граждане, которые захотят его получить, должны будут пригласить его в своей стране.
- Ранее в Евросоюзе заявили, что введение COVID-паспорта не изменит безвизовый режим.
- Украинцы смогут путешествовать в ЕС, когда эпидемиологическая ситуация это позволит.
- О введении COVID-паспортов в Украине, то власть заявила, что также изучает этот вопрос и, вероятно, они также появятся в Украине.