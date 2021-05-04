Как говорится в проекте совместного заявления, восстановление нормального туристического потока – путь к полному восстановлению экономики. Это заявление уже оказалось на руках у СМИ.

Кстати В ВОЗ подсчитали, сколько нужно денег, чтобы вакцинировать большинство людей в мире

Поддержка COVID-паспортов

4 мая состоялась первая дискуссия на техническом уровне на заседании Совета по интегрированному реагированию на политический кризис (IPCR). 5 мая должно состояться обсуждение на заседании послов ЕС.

Министры отметили: готовы поддерживать усилия по безопасной мобильности, координируя действия. В частности совместным введением цифрового зеленого сертификата Европейского Союза.

Этот документ будет свидетельствовать о том, что:

носитель был полностью привит;

имеет иммунитет благодаря восстановлению после болезни;

недавно получил отрицательный результат.

Совместное согласование ковидных паспортов необходимо для нормального функционирования туристической отрасли. Ее же восстановление важно для нормализации мировой экономики.

Мы подчеркиваем, что возобновление путешествий и туризма является решающим для восстановления мировой экономики через прямое и косвенное экономическое влияние, которое этот сектор оказывает на другие,

– говорится в документе.

Въезд вакцинированных туристов в страны ЕС