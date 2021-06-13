Канцлер Германии рассказала, что лидеры G7 выделят для этого 2,3 миллиарда доз вакцины к концу 2022 года. Об этом она сообщила во время пресс-конференции в воскресенье, 13 июня.

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Мы едины во мнении, что пандемию можно побороть только глобально, и что выходом из пандемии являются вакцины. К концу 2022 года 2,3 миллиарда доз будут распределены среди развивающихся стран,

– сказала политик.

Ангела Меркель отметила, что ее государство сделает "значительный вклад" и "будет отвечать за 350 миллионов" доз прививок от коронавируса.

Обратите внимание! Пока не ясно, упомянутые Меркель 2,3 миллиарда доз вакцин включают только пожертвования, или также экспорт, финансирование международной инициативы по вакцинации COVAX.

Вакцинация в мире: что известно

Сейчас разрыв между вакцинированными и невакцинированными странами очень большой. Скажем, более 50% жителей США и Великобритании получили хотя бы одну дозу вакцины. В тоже время в Африке – менее 2% людей.

В ВОЗ заявили – для того, чтобы преодолеть коронавирус, недостаточно одной вакцинации. Медики, что людям необходимо адаптировать свой образ жизни и меньше контактировать между собой.

Быстрее всех население вакцинирует Китай. В течение последних нескольких недель в стране вакцинируют по 20 миллионов граждан в сутки. Такими темпами к лету в КНР прививки получат все граждане.

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