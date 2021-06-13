Страны G7 поставят 2,3 миллиарда доз вакцины в менее обеспеченные страны, – Меркель

Ангела Меркель заявила, что страны "Большой семерки" на саммите в Великобритании приняли решение помочь бедным государствам вакцинировать от COVID-19 свое население.

Канцлер Германии рассказала, что лидеры G7 выделят для этого 2,3 миллиарда доз вакцины к концу 2022 года. Об этом она сообщила во время пресс-конференции в воскресенье, 13 июня.

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Мы едины во мнении, что пандемию можно побороть только глобально, и что выходом из пандемии являются вакцины. К концу 2022 года 2,3 миллиарда доз будут распределены среди развивающихся стран,

– сказала политик.

Ангела Меркель отметила, что ее государство сделает "значительный вклад" и "будет отвечать за 350 миллионов" доз прививок от коронавируса.

Вакцинация в мире: что известно

Сейчас разрыв между вакцинированными и невакцинированными странами очень большой. Скажем, более 50% жителей США и Великобритании получили хотя бы одну дозу вакцины. В тоже время в Африке – менее 2% людей.

В ВОЗ заявили – для того, чтобы преодолеть коронавирус, недостаточно одной вакцинации. Медики, что людям необходимо адаптировать свой образ жизни и меньше контактировать между собой.

Быстрее всех население вакцинирует Китай. В течение последних нескольких недель в стране вакцинируют по 20 миллионов граждан в сутки. Такими темпами к лету в КНР прививки получат все граждане.

Пока не ясно, упомянутые Меркель 2,3 миллиарда доз вакцин включают только пожертвования, или также экспорт, финансирование международной инициативы по вакцинации COVAX.

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