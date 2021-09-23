Всего в 9 регионах повышен показатель динамики госпитализаций – многие люди нуждаются в помощи медиков. Об этом свидетельствует новая статистика от Министерства здравоохранения Украины.

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Так, к оранжевой зоне могут отнести:

Днепропетровскую;

Донецкую;

Киевскую;

Луганскую;

Николаевскую;

Харьковскую;

Херсонскую;

Черкасскую области.

В этих областях превышен показатель динамики уровня госпитализаций. Он должен быть на уровне не более 50%. Самый высокий он в Черкасской области и составляет аж 144,4%.

Кроме того, уровень заболеваемости (норма менее 75 на 100 тысяч населения) не превышен только в двух областях: Закарпатской и Кировоградской. В них показатели держатся на строчке 44 и 35 соответственно. Все остальные области – имеют слишком завышенный уровень заболеваемости коронавирусом.

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