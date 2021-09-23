Стремительный рост: какие области Украины не соответствуют даже желтой зоне карантина
Источник:Минздрав
С 23 сентября все области Украины перешли в желтую зону адаптивного карантина. Однако Киев и еще 8 областей соответствуют показателям оранжевого уровня эпидопасности.
Всего в 9 регионах повышен показатель динамики госпитализаций – многие люди нуждаются в помощи медиков. Об этом свидетельствует новая статистика от Министерства здравоохранения Украины.
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Так, к оранжевой зоне могут отнести:
- Днепропетровскую;
- Донецкую;
- Киевскую;
- Луганскую;
- Николаевскую;
- Харьковскую;
- Херсонскую;
- Черкасскую области.
В этих областях превышен показатель динамики уровня госпитализаций. Он должен быть на уровне не более 50%. Самый высокий он в Черкасской области и составляет аж 144,4%.
Кроме того, уровень заболеваемости (норма менее 75 на 100 тысяч населения) не превышен только в двух областях: Закарпатской и Кировоградской. В них показатели держатся на строчке 44 и 35 соответственно. Все остальные области – имеют слишком завышенный уровень заболеваемости коронавирусом.
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Коронавирус в Украине: главное
- За минувшие сутки, 22 сентября, в Украине выявили еще 7 866 новых больных коронавирусом. В больницы госпитализировали 2 070 пациентов с установленным диагнозом или подозрением на наличие болезни. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской, Львовской, Донецкой областях.
- К сожалению, умерли от осложнений недуга – 123 человека. Зато выздоровели 2 305 человек.
- За все время пандемии в Украине заболело – 2 370 425 человек. Удалось побороть недуг 2 237 973 лицам. Зато умерли 55 284 пациентов.
- С четверга, 23 сентября, карантин в Украине ужесточили: на всей территории начали действовать правила желтой зоны.
- По прогнозам Киевской школы экономики, Украина до конца 2021 года не успеет вернуться в зеленую карантинную зону. Более того, там заявили, что в любой момент более 10 регионов могут стать "оранжевыми" или даже "красными".