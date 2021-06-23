Как стресс приводит к болезни Альцгеймера

Ученые объяснили, как регулярный стресс приводит к болезни Альцгеймера. Оглядываясь на выводы, ученые подчеркнули острую потребность в программах по управлению стрессом, а особенно для людей из группы повышенного риска.

Центральную роль в этом механизме играет ось гипоталамус-гипофиз-надпочечники. Дисбаланс этой оси в последнее время все чаще определяют, как фактор риска нейродегенерации.

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Ось гипоталамус-гипофиз-надпочечники (HPA) регулирует выработку кортизола и является основным путем реакции организма на стресс. У пациентов с болезнью Альцгеймера часто встречаются нарушения регуляции HPA и повышенный уровень кортизола. Но основные механизмы причин этих нарушений пока недостаточно изучили.

Мы знаем, что хронический стресс действительно влияет на многие биологические пути в нашем организме и что существует тесная взаимосвязь между стрессовым воздействием и путями, которые влияют на реакцию организма,

– рассказал соавтор работы Дэвид Грот.

Что выяснили ученые

Ученые определили, что генетические вариации в этих путях могут влиять на иммунную систему, что впоследствии приводит к дисфункциональной реакции.

В итоге это приводит к хроническому нарушению в работе мозга и повышает риск нейродегенерации.

А это, в свою очередь, способствует развитию деменции.

Эти выводы важны для разработки программ, нацеленных на снижение уровня стресса у людей с повышенной группы риска деменции и болезни Альцгеймера. Кроме этого, результаты исследования указывают на потенциальные риски развития нейродегенерации на фоне приема глюкокортикостероидов