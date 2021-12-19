Как стресс влияет на пищеварение: последствия, которые могут значительно ухудшить здоровье
Источник:Anywell
Стресс, тревожность, гиперзанятость и нагрузка, в частности, чрезмерная физическая активность оказывают однозначное негативное влияние на пищеварение.
Как стресс влияет на процессы пищеварения
Консультант по питанию Анастасия Голобородько объяснила, что в ответ на стресс активируются симпатическая нервная система и гормоны головного мозга.
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- Во-первых, надпочечники выбрасывают в кровь адреналин и кортизол, а гормоны влияют на состояние микрофлоры.
Однако для здоровья кишечника важен не один пробиотик, а именно разнообразие микрофлоры. Поэтому важно нормализовать питание в целом.
Анастасия Голобородько – нутрициолог
“У здоровых людей бактериологическое разнообразие существенно больше, во время стресса, будет меняться. Интересно, что кишечник продолжает функционировать, даже если отсутствует связь с головным и спинным мозгом. Кишечник сам регулирует ответ на протяжении всей ЖКТ – от пищевода и до прямой кишки”.
- Во-вторых, нарушается работа пищеварительного тракта.
Пищеварение – сложный процесс, для его регуляции существует отдельная нейронная сеть. Анастасия Голобородько отметила, что пищеварительная нервная система отвечает:
- за механическое перемешивание пищи,
- координирует сокращение круговой мускулатуры и всех сфинктеров в кишечнике с тем, чтобы обеспечивать поступательное продвижение пищи.
- поддерживает разную биохимическую среду и уровень кислотности внутри каждой отдельной секции пищеварительного тракта, обеспечивая ферментам необходимые условия для их работы.
Анастасия Голобородько – нутрициолог
“Проще говоря, трубка от полости рта до заднего прохода – это пищеварительный тракт. Внутри есть сфинктеры, кольца, клапаны, которые пропускают пищевой комок и корректируют работу органов. Стресс влияет на перистальтику и работу, а значит нет корректной работы, усвоения”.
Как следствие, движение стенок кишечника нарушается, пища надолго задерживается, недостаточно расщепляется, сокращается секреция пищеварительных ферментов. Получаем мальнутрицию от неусвоения.
Что происходит с организмом
Проницаемость слизистой повышается, и она пропускает элементы, которые в норме не должны попадать в кровоток.
Часто снижается уровень IgA = организм подвержен воздействию вирусов и бактерий = слизистые оболочки ЖКТ повреждаются = развивается воспаление.
Нарушается обмен веществ.
Эзофагит, изжога, гастрит, колит, синдром раздраженного кишечника, застой желчи, вздутие.
Тонкий кишечник начинает усиленно поглощать воду и электролиты, особенно натрий. Часто получаем увеличение грибов, которые есть у всех, но в этом случае микрофлора подавляется.
Что делать, чтобы уменьшить влияние стресса на процессы пищеварения
- Есть без гаджетов.
- Выделить 20 минут на завтрак, обед и ужин.
- Подумать заранее о наполнении вашей тарелки (еда должна быть питательной, разнообразной).
- Попытайтесь медитировать и выполнять дыхательные практики.
- Йога и другие немедикаментозные техники работы со стрессом, которые предполагают подвижность.