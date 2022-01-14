Почему важно отслеживать стресс у беременных

Если отслеживать стресс у беременных с помощью специального устройства или регулярных осмотров – можно предотвратить задержку развития у будущих детей. Такое исследование с использованием искусственного интеллекта и электрокардиограммы (ЭКГ) провели ученые из Германии, Аргентины, Канады и США.

Внимание Гигиеническая гипотеза: почему вредно жить в стерильных условиях

Один из соавторов работы Мартин Фраш объяснил, что стресс влияет на развитие мозга плода, он связан со следующими психоневрологическими состояниями, такими как:

синдром нарушения активности и внимания;

аутизм;

а также с нейродегенеративными расстройствами, такими как болезни Паркинсона и Альцгеймера.

Но вопрос в том, что нам делать с этой информацией на практике?

– заявил он.

Поэтому исследователи изучили, можно ли распознать и отследить биомаркеры, указывающие на стресс с помощью данных ЭКГ.

Уровни сильного стресса подтвердили наблюдения врачей и измерения уровня кортизола у матери. Индекс стресса плода измеряли в связи между его сердцебиением и ритмом сердца женщины.

Как определяли эти биомаркеры

В течение 12 месяцев команда учила систему искусственного интеллекта связывать ранее измеренные психологические, молекулярные и биофизические биомаркеры стресса матери и плода с показаниями ЭКГ. В результате система могла автоматически и неинвазивно отслеживать уровень стресса будущей матери.

Справка. В исследовании приняли участие 107 женщин со сроком беременности 32 недели: 59 были контрольной группой, а 48 прошли ЭКГ для сбора данных, указывающих на биомаркеры, связанные со стрессом.

Что обнаружили ученые

Ученые смогли обнаружить биомаркеры, которые медики могли бы использовать для снижения материнского стресса и разработки плана вмешательства, чтобы устранить любые физические и умственные задержки у будущих детей.

Обратите внимание Сколько новорожденных детей умерло у беременных матерей, больных COVID-19

Следующим шагом будет использование портативного устройства, которое беременные женщины могли бы носить за пределами исследовательской среды, отметили ученые.

"Если бы мы знали, какие дети испытывают этот стресс в утробе матери, и смогли бы изменить их траекторию развития, это повлияло бы на здоровье поколений", – подчеркнул Мартин Фраш.