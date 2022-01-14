Стресс влияет на развитие мозга плода у беременных
Источник:Nature Medicine
Эксперты связывают стресс, который испытывают беременные, с синдромом нарушения активности и внимания (СНАУ), аутизмом, а также с болезнями Паркинсона и Альцгеймера у младенца.
Почему важно отслеживать стресс у беременных
Если отслеживать стресс у беременных с помощью специального устройства или регулярных осмотров – можно предотвратить задержку развития у будущих детей. Такое исследование с использованием искусственного интеллекта и электрокардиограммы (ЭКГ) провели ученые из Германии, Аргентины, Канады и США.
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Один из соавторов работы Мартин Фраш объяснил, что стресс влияет на развитие мозга плода, он связан со следующими психоневрологическими состояниями, такими как:
- синдром нарушения активности и внимания;
- аутизм;
- а также с нейродегенеративными расстройствами, такими как болезни Паркинсона и Альцгеймера.
Но вопрос в том, что нам делать с этой информацией на практике?
– заявил он.
Поэтому исследователи изучили, можно ли распознать и отследить биомаркеры, указывающие на стресс с помощью данных ЭКГ.
Уровни сильного стресса подтвердили наблюдения врачей и измерения уровня кортизола у матери. Индекс стресса плода измеряли в связи между его сердцебиением и ритмом сердца женщины.
Как определяли эти биомаркеры
В течение 12 месяцев команда учила систему искусственного интеллекта связывать ранее измеренные психологические, молекулярные и биофизические биомаркеры стресса матери и плода с показаниями ЭКГ. В результате система могла автоматически и неинвазивно отслеживать уровень стресса будущей матери.Справка. В исследовании приняли участие 107 женщин со сроком беременности 32 недели: 59 были контрольной группой, а 48 прошли ЭКГ для сбора данных, указывающих на биомаркеры, связанные со стрессом.
Что обнаружили ученые
Ученые смогли обнаружить биомаркеры, которые медики могли бы использовать для снижения материнского стресса и разработки плана вмешательства, чтобы устранить любые физические и умственные задержки у будущих детей.
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Следующим шагом будет использование портативного устройства, которое беременные женщины могли бы носить за пределами исследовательской среды, отметили ученые.
"Если бы мы знали, какие дети испытывают этот стресс в утробе матери, и смогли бы изменить их траекторию развития, это повлияло бы на здоровье поколений", – подчеркнул Мартин Фраш.