Эффекты различных видов психосоциального стресса могут усиливать друг друга и увеличивать риск ишемической болезни сердца у женщин. Это показало новое исследование ученых из США.

Как происходило исследование

Для новой научной работы авторы воспользовались данными о 80 тысячах женщин, в периоде постменопаузы, которые участвовали в крупном исследовании женского здоровья с 1991 по 2015 год. Ученые оценили эффекты стресса, связанного с работой, социальным давлением и стрессовыми событиями. Они сопоставили эту информацию с тем, как часто у участниц исследования развивалась ишемическая болезнь сердца (ИБС).

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Стресс влияет на здоровье сердца

За время исследования ИБС развилась у 5% женщин.

Результаты показали, что комбинированное воздействие высокого уровня рабочего и социального стресса связано с увеличением риска ИБС на 21% по сравнению с показателями женщин, сообщавших о низком уровне стресса.

Отдельно частый стресс от тяжелых жизненных событий был связан с увеличением риска ИБС на 12%.

А социальный стресс – на 9%.

Пандемия COVID-19 усилила стресс, с которым сталкиваются женщины, балансируя между работой и социальными стрессовыми факторами. Из других исследований мы знаем, что рабочий стресс может играть роль в развитии ИБС, но в этот раз мы не смогли увидеть этот риск отдельно. Однако мы обнаружили комбинированное воздействие рабочего и домашнего стресса, – отметили ученые.

Они подчеркнули, что новые данные должны стать напоминанием для женщин и тех, кто о них заботится, что влияние стресса на здоровье нельзя игнорировать.