Новое исследование влияния пандемии на женщин

В исследовании приняли участие 210 женщин в возрасте от 18 до 45 лет. Все они заполнили анкету об изменениях менструального цикла в период с июля по август 2020 года.

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Нарушение менструального цикла

Большинство женщин сообщили об изменении продолжительности менструального цикла (50%), продолжительности месячных (34%), а также различные предменструальные симптомы, которых не было ранее.

Самым важным открытием было то, что более длительный менструальный цикл и сильное кровотечение связано с высокими показателями пережитого стресса и депрессии. Чем больше женщина напряжена и подавлена, тем больше вероятность, что это отразится на ее репродуктивном здоровье.

Почему возникло негативное влияние

Авторы исследования отметили, что стресс у всех участниц не вызван потерей работы или изменением своего статуса на работе из-за пандемии. Возможно, это связано с тем, что в исследовании участвовали только белые и преимущественно обеспеченные женщины. Все это свидетельствует о том, что пандемия стала огромным эмоциональным ударом, в том числе для тех, кто не утратил свой финансово-экономический статус.

Ученые отметили, что эти нарушения могут быть напрямую связаны с бессонницей из-за стресса, поскольку давно известно о влиянии изменений циркадного ритма на женское репродуктивное здоровье.

Ранее ученые выяснили, что с начала массовой вакцинации от коронавируса появлялось все больше свидетельств о том, что прививки меняют менструальный цикл у женщин. Впрочем, эксперты утверждают, что изменения носят краткосрочный характер.